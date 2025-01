Nel fine settimana appuntamento a Castiglion Fiorentino. In 1200 per la Ronda con l’omaggio a Meoni

Oltre 1200 atleti provenienti da 21 paesi rappresentanti i 6 continenti del mondo. Sono questi alcuni numeri della 15esima edizione della "Ronda Ghibellina" che Castiglion Fiorentino ospiterà sabato e domenica. "Quest’estate abbiamo serrato le fila e quando ci siamo ritrovati abbiamo pensato di onorare la memoria di Renato Meoni, suo padre putativo recentemente scomparso, organizzando una ronda all’altezza delle precedenti, nella formula migliore che Renato avrebbe gradito" dichiara Roberto Brogi, presidente della Ronda Ghibellina.

L’evento sportivo nasce come raduno di trail che negli anni è cresciuto a livello esponenziale con numeri da record che ha un’importante ricaduta economica nel nostro territorio favorendo così il turismo lento, il turismo sportivo. Ciliegina sulla torta la presenza della Nazionale Italiana di Trail Running che ha scelto la Ronda per il suo primo raduno di allenamento della stagione, in previsione dei mondiali in Spagna di settembre. Per gli appassionati due le occasioni per stare insieme agli atleti azzurri: sabato con un allenamento collettivo, il ritrovo è alle 9.45 di fronte a Castellani Sport, in Corso Italia, non serve iscriversi; poi la domenica, alle 5, per la partenza della Ronda Ghibellina Plus.

"Quattro sono le distanze competitive di gara in questa quindicesima edizione; più due marce non competitive di cui una con i nostri amici a 4 zampe" spiega Brogi. E quindi, dalle 5 alle 9.30, il PalaMeoni sarà il cuore pulsante della manifestazione con le sue 5 partenze. Ore 5 Ghibellina Plus, 67 chilometri, ad oggi 170 partenti tra cui gli atleti della Nazionale; ore 7 la Marcia Ardita (non competitiva), ad oggi 120 partenti; ore 8 la regina, la Ronda Ghibellina, 45 chilometri, 420 iscritti; ore 8.30 la Ronda Assassina (25 chilometri) con 400 iscritti; ore 9 la Ronda Minima 15 chilometri con 170 partenti. Chiude la "Dog Trail", alle 9.15, con 30 iscritti. A proposito: "C’è tempo fino a domani per iscriversi" affermano gli organizzatori.