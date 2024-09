Nel mercoledì di Coppa spicca il derbyssimo

Dopo la domenica di campionato torna il mercoledì di coppa regionale nel calcio dei dilettanti. Fra oggi e stasera in campo tante partite, tre delle quali riguardano nostre formazioni versiliesi: in Coppa d’Eccellenza c’è il ritorno di Massese-Real Forte Querceta allo stadio degli Oliveti di Massa (all’andata vinsero 2-1 gli apuani al “Necchi-Balloni“), in quella di Prima categoria c’è Torrelaghese-Montignoso mentre in quella di Seconda categoria derbyssimo Corsanico-Massarosa (in questi ultimi due casi sono le ultime partite, entrambe decisive, che chiudono il triangolare valevole per il primo turno della rassegna).

Intanto continua il mercato degli svincolati: in Promozione l’ultimo rinforzo si registra al Forte dei Marmi che per il proprio centrocampo, orfano dell’infortunato Niccolò Papi, ha ingaggiato il classe 2003 Marco Giuseppe Coppola che nella passata stagione si divise fra Camaiore in Eccellenza e Viareggio in Promozione (con cui, pur da “riserva“, vinse il campionato). Coppola ha già esordito con la maglia degli squali domenica scorsa nel match di campionato pareggiato 1-1 con la Real Cerretese a “La Pruniccia“ di Strettoia.

Il personaggio della settimana però nel calcio versiliese è Alberto Alì, difensore del Massarosa che domenica in campionato nel brillante successo 3-0 sulla Folgore Segromigno Piano ha realizzato un gol capolavoro con rovesciata all’incrocio su calcio d’angolo al 95’. Il difensore, ex Torrelaghese e abituato a certi numeri giocando anche in spiaggia nel Viareggio Beach Soccer, ha così coronato una prestazione già ottima a livello difensivo con una rete che non si dimenticherà mai nella vita. Altro protagonista viareggino del weekend passato nei dilettanti è stato Giuseppe Lembo, 2006 ex Juniores della Massese e adesso in forza al Romagnano in Prima categoria che ha fatto una super tripletta nel successo 4-3 dei suoi sul Mulazzo.

Il programma di Coppa di Eccellenza intanto oggi non vedrà solo l’attesa sfida tra Massese e Real FQ. In agenda infatti ci sono pure Cuoiopelli-PonteBuggianese, Fucecchio-Castelnuovo Garfagnana e Certaldo-Colligiana. In attesa di questi verdetti, questo è il quadro degli ottavi di finale previsti per mercoledì 13 novembre: Sporting Cecina-Mobilieri Ponsacco; Signa-Fratres Perignano; Sinalunghese-Castiglionese; Scandicci-Sestese; Grassin-Fortis Juventus; e poi c’è il Viareggio che aspetta una fra Massese e Real FQ, il Valentino Mazzola che attende una tra Colligiana e Certaldo, mentre l’ultimo ottavo vedrà contro le vincenti dei recuperi odierni Cuoiopelli-PonteBuggianese e Fucecchio-Castelnuovo.