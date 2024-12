Nel tunnel. Monsummano ko. Passa la Cerretese

int. monsummano

0

real cerretese

2

MONSUMMANO Grasso; Alessiani, Natali (43’ st Robusto), Dal Poggetto, Gemignani, Citti R, Bertelli (16’ st Ferrara), Lanzilli (8’ st Lanzilli), Guarisa, Moncini, Maiorana. All. Scintu

CERRETESE Battini; Novi, Monti, Meucci, Chiavacci, Tramacere, Fedi, Gargiulo, Melani, Bouhafa, Nieri.

All. Petroni

ARBITRO Scalisi di Carrara MARCATORI 25’ st Tramacere Falco, 48’ st Gargiulo

MONSUMMANO

Allo "Strulli" il Monsummano incappa in un’altra sconfitta. La squadra amaranto perde per 2-0 contro la Real Cerretese di mister Petroni. Le reti che decidono l’incontro le realizzano Tramacere e Gargiulo. I ragazzi di mister Scintu giocano una buona gara. Attaccano a testa bassa sin dai primi minuti, ma si scontrano contro un Battini in giornata di grazia. Nella ripresa, sugli sviluppi di un corner, Tramacere trova il guizzo giusto. Gli amaranto si riversano in avanti per cercare di pareggiare, ma vengono puniti da Gargiulo.