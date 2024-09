Nella ripresa la Cuoio crolla a Castelnuovo

CASTELNUOVO G.

5

CUOIOPELLI

0

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Biggeri, Rossi, Lunardi, Fall (72’ Satti), Bonaldi, Marzi (51’ Campani), Casci (62’ Benassi), Cecchini, Magera (51’ Filippi), Grassi, El Hadoui; a disposizione Tozzini, Tocci, Fruzzetti, Belluomini, Cristofani. Allenatore Andrea Gatti.

CUOIOPELLI: Papeschi, Tassi, Porcellini, Burato, Arrighini, Luka (80’ Innocenti), Menicagli (76’ Pinna), Mancino (76’ Hanxari), Rocco (50’ Matteoli) , Ferraro, Campo (75’ Maglio); a disposizione Brogi, Arrigucci, Tuzi, Turini. Allenatore Francesco D’Addario.

Arbitro: Amedeo Leonetti di Firenze (assistenti Bua di Pontedera e Finizzola di Pistoia).

Marcatori: 44’ Cecchini, 58’ Magera, 73’ El Hadoui, 87’ (rig) Satti, 95’ Fruzzetti.

Note: ammonito Tassi.

CASTELNUOVO G. – Il gol all’ultimo minuto del primo tempo, peraltro giocato molto bene, meglio dei padroni di casa, ha tagliato le gambe a una Cuoiopelli che non meritava certo di perdere con cinque gol di scarto sul campo del Castelnuovo Garfagnana, comunque dimostratasi una buona squadra composta da con giocatori di categoria. Gol, quello di Cecchini al 44’, peraltro abbastanza rocambolesco con la sfera che finisce in rete su cross da punizione dalla trequarti con un giocatore locale che cerca di impattare senza riuscirci e nessuno dei biancorossi che interviene.

Se alla rete subita nel finale della prima frazione si aggiunge che il raddoppio è arrivato dopo che la palla era finita ampiamente un metro in fallo laterale dalla parte delle due panchine, con l’assistente che non ha sbandierato e Magera che si è involato verso la porta di Palleschi praticamente con i biancorossi fermi a protestare, ecco che la seconda gara stagionale dei conciari è presto raccontata.

Il tris del Castelnuovo l’ha messo a segno El Hadoui al minuti settantatre, mentre la quarta rete è arrivata su calcio di rigore per fallo di un attaccante locale sul vertice sinistro dell’area. Il cinqua a zero di Fruzzetti in contropiede con i ragazzi di D’Addario tutti in avanti alla ricerca del gol della bandiera. Nel primo tempo l’occasione più importante l’ha avuto la compagine di Santa Croce. Ma Campo prima e Rocco subito dopo non sono riusciti a mettere alle spalle di Biggeri. Ora la Cuoio è chiamata a resettare le prime due giornate. Tempo per recuperare ce n’è in abbondanza.