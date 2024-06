Nesta prende altro tempo, rischio rottura

Il Monza spera di poter ingaggiare Marco Baroni e tiene Alessandro Nesta come ‘riserva’. La Reggiana, in tutto questo, è spettatrice pagante. Nel senso che sta erogando lo stipendio a un mister che ‘flirta’ – seppur alla luce del sole - con un’altra società. Questa è la cruda realtà. Almeno fino a stasera, quando il club brianzolo riceverà una risposta definitiva dall’ex tecnico del Verona che – contemporaneamente – ha sul tavolo un’ottima offerta anche del Cagliari e la sta valutando. La logica delle cose direbbe che se Baroni accetterà la proposta di Galliani, allora Nesta ‘ripiegherà’ sulla Reggiana, altrimenti…tanti saluti. Una situazione che ovviamente non sta creando le premesse migliori per la prossima stagione anche se il tempo per raddrizzare la barca c’è tutto. Un contatto tra le parti (Nesta-Salerno-Pizzimenti) c’è stato anche ieri, ma il confronto è scivolato sugli stessi discorsi che vi abbiamo appena illustrato e che erano già emersi una settimana fa, al momento della richiesta di una ‘pausa di riflessione’.

Una dinamica che, nello sport come nella vita, di solito non porta a nulla di buono, perché nel momento in cui uno dei due partner semina dei dubbi, alla lunga si creano crepe che col tempo si allargano fino a diventare crateri. E allora sarebbe probabilmente meglio lasciarsi subito, senza rancore. Il ‘mister’ contava nel frattempo di trovare un’altra sistemazione che gli avrebbe dato un alibi (quasi) di ferro per giustificare la sua uscita di scena da Reggio, ma ha calcolato male i tempi. Spera, in ogni caso, nel Monza e nella Serie A (attenzione anche al Venezia…), ma gli sarebbe piaciuto parecchio pure il Palermo che però ha fatto altre scelte (Dionisi in pole).

Dietro a quel ‘Vorrei che ci fosse continuità…’ - pronunciato nella conferenza stampa di saluto - si nascondeva, probabilmente, una richiesta irrealizzabile di cui lui stesso era abbastanza consapevole. Vedremo (presto) come andrà a finire, ma nel frattempo il direttore sportivo Pizzimenti lavora ad altre piste. Il preferito è Alberto Aquilani che proprio ieri ha incontrato il Pisa per congedarsi (toscani su Pippo Inzaghi), ma su di lui ci sono anche altri club molto importanti e non sarà facile convincerlo. Le alternative portano i nomi di Roberto Breda e William Viali, due specialisti della Serie B che non avranno il ‘fascino’ dell’ex campione del mondo, ma sono professionisti affidabili e non tremano di fronte a un budget medio-basso e ad una salvezza da strappare con i denti.