New Rimini, è doppietta. Ora testa ai playout

Doppio successo per chiudere la regular season per New Rimini, che vince a Cagliari 12-3 e 9-8 e attende di conoscere i dettagli del suo girone di playout.

Gara1. Nella partita della mattina, i Pirati mettono subito le cose in chiaro con 4 punti al 1°. Con due in base, il doppio di Baccelli vale l’1-0, poi singolo di Gabrielli, base a Focchi per il 2-0 automatico, Bonemei colpito per il 3-0 e singolo di Cifalinò per il 4-0. Gli isolani dimezzano lo svantaggio al 2° con due punti (singolo di Rosales con due in base, 4-2), ma New Rimini nella ripresa successiva ne segna altri quattro per l’8-2. Uno arriva su lancio pazzo (5-2), due sul doppio a basi piene di Baro (7-2) e l’altro sul singolo di Chacon (8-2). Aiello, vincente, conserva sul monte, con Cagliari a segnare una volta al 7° e Rimini a dilagare al 9° per il 12-3. Nel box 4/6 per Chacon e 3/5 per Gabrielli. Successione punteggio New Rimini: 404 000 004; 12 punti, 12 valide, 2 errori. Cagliari: 020 000 100; 3 punti, 7 valide, 1 errore.

Gara2. Molto più combattuto il secondo match, con Cagliari avanti 2-0 al 1° col singolo di Rosales a basi piene e la successiva base ball a Delgado. New Rimini accorcia al 2° con triplo di Gabrielli e singolo di Bonemei (1-2) ma i padroni di casa sono ancora produttivi al 3° e vanno 3-1 contro un Paredes opaco. La partita cambia tra 4° e 5°, con i Pirati a centrare due big inning da quattro segnature. Tra 7° e 8°, però, c’è un nuovo riavvicinamento su Tognacci. In ogni caso, all’8°, New Rimini resta sul 9-8 e il pitcher evita il punto del pari fermando l’uomo in seconda con zero eliminati. Vincente Paredes, salvezza per Tognacci. Tre valide per Chacon, Gabrielli e Bonemei. Successione New Rimini: 010 440 000; 9 punti, 16 valide, 2 errori. Cagliari: 201 100 130; 8 punti, 13 valide, 2 errori.