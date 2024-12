Ngom dà una mano alla Fezzanese: "Esordio con gol, che emozione"

Dopo un’attesa di quasi due mesi (dal 6 ottobre, 1-0 al Figline) la Fezzanese torna al successo vincendo in rimonta 2-1 l’importantissimo scontro diretto per la salvezza con il San Donato Tavarnelle. Una grande prova collettiva e di carattere della compagine di Alberto Ruvo, che ha reagito nella maniera giusta all’iniziale vantaggio dei fiorentini, prima pareggiando con Scieuzo e poi trovando il gol della vittoria con il neoacquisto Ngom. Grande la gioia del neoattaccante verde, all’esordio con la nuova maglia: "Sono molto felice di aver esordito con il gol e di avere dato una mano ai compagni, che mi hanno fatto sentire subito a mio agio. La partita è stata complicata però piano piano siamo venuti fuori ed è merito di tutti. Dobbiamo costruire un mattoncino alla volta e cercare di raggiungere l’obiettivo. E’ un gruppo di bravi ragazzi ed è stato facile inserirsi". L’altro neoacquisto dei fezzanoti Antezza è rimasto in panchina in una partita complicata nella quale mancavano tanti calciatori importanti.

Il successo è di vitale importanza per la classifica e da speranza e fiducia per il futuro in quanto i verdi, pur restando all’ultimo posto, si avvicinano alle dirette concorrenti portandosi a cinque punti dal Flaminia, a sei dal San Donato Tavarnelle e dal Figline ed a sette dallo Sporting Trestina.

Soddisfatto anche il tecnico dei verdi Alberto Ruvo: "La partita è iniziata male ed abbiamo un pò sofferto. Siamo stati bravi a prendere le misure ed a crederci ed a toglierci quell’alone di negatività che in questi momenti potrebbe prenderci e siamo stati fortunati e bravi a riprendere la partita e da lì siamo ripartiti e siamo riusciti con una bell’azione ad andare in vantaggio. Poi con le unghie e con i denti abbiamo sofferto continuando comunque a prenderli alti cercando di non andare nella nostra area di rigore e questa è stata una scelta vincente. Ci prendiamo questa vittoria che ci può dare un po’ più di tranquillità e di consapevolezza. Non guardo la classifica, dobbiamo pensare a migliorarci con il massimo dell’intensità come hanno fatto i ragazzi. Ho visto in panchina soffrire come in campo, abbiamo buttato veramente il cuore oltre l’ostacolo e questo è sicuramente un buon punto di partenza dal quale non possiamo prescindere e dal quale dobbiamo ripartire senza voltarci indietro e pensare a quello che è stato fino adesso. Ora ci aspettano ancora tantissime partite dove possiamo lottare con tutte le squadre". E domenica 8 dicembre nella quindicesima giornata la Fezzanese è attesa dalla prestigiosa trasferta sul campo del blasonato Siena.

Paolo Gaeta