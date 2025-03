Niente da fare neanche contro la Pro Livorno

PRO LIVORNO SORGENTI2CUOIOPELLI0

PRO LIVORNO SORGENTI: Strambi, Sottile, Lischi, Santagata, Cavalli, Signorini, Pratesi, Freschi, Lucchesi, Binelli, Casanova; a disposizione Bettarini, Di Tora, Buonaccorsi, Bani, Romanacci, Putrignano, Gjini, Maffei, Morelli. Allenatore Federico Bandinelli.

CUOIOPELLI: Pannocchia, Arrigucci, Tuzi, Hanxhari, Porcellini, Covino, Rocco, Tassi, Pinna, Ferraro, Campo; a disposizione Fogli, Bocini, Maglio, Mancino, Vannuzzi, Mancini, Turini. Allenatore Francesco D’Addario.

Arbitro: Mathia Bragazzi di Carrara (assistenti Sandro Bua di Pontedera e Alessio Mangoni di Pistoia).

Marcatori: 10’ Binelli, 29’ Lucchesi.

LIVORNO – Niente da fare neppure alla penultima di campionato. La Cuoiopelli esce sconfitta anche dal campo della Pro Livorno Sorgenti e si appresta a iniziare quella che sarà l’ultima settimana in Eccellenza. Domenica, al Masini, trentesima di campionato, arriva il Certaldo che ha bisogno di punti per giocare il play out contro i Mobilieri Ponsacco in casa e con due risultati su tre a disposizione. Difficile pensare che i viola arrivino a Santa Croce scarichi e in vena di regali. Certamente di regali non ne farà neppure la Cuoiopelli che finora ha disputato tutte le partite con il massimo dell’impegno. Tutte le partite, sia quelle prima della matematica retrocessione in Promozione sia quelle dopo il verdetto che era chiaro già dopo poche gare di campionato. Impegno che anche ieri a Livorno la Cuoiopelli non ha risparmiato contro una squadra che ha chiuso i conti alla mezz’ora, prima con Binelli, che contro la Cuoio ha giocato la sua prima partita da titolare con la maglia della Pro Livorno Sorgenti e segnato il suo primo gol in campionato, e poi con Lucchesi che contro i conciari ha messo alle spalle di Pannocchia il suo sesto centro stagionale. Chiaramente poi non c’è stata più partita. La Pro Livorno Sorgenti ha amministrato il solido vantaggio. La Cuoiopelli ha fatto vede qualche buona trama.