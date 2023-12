Niente da fare per l’Urbania. Incredibile Montefano: poker in 10 negli ultimi minuti

montefano

4

urbania

1

(4-3-3): David; Morazzini (24’st Calamita), Postacchini, Monaco, De Luca Giovanni ( 31’st De Luca Emanuele); Sindic, Toro (32’st Stampella), Guzzini; Latini (13’st Di Matteo), Papa, Bonacci (19’st Dell’Aquila). A disp.: Bentivogli, Marasca, Di Matteo, Cingolani, Camilloni. All. Mariani.

URBANIA (4-2-3-1): Stafoggia, Aluigi, Mistura, Del Compare, Sema (44’st Paszynski); Giovanelli Fraternali, Salvi; Nouri (27’st Franca), Catani, Cantucci; Nunez. A disp.: Urbietis, Rossi, Diene, Antoniucci, Lani, Giacomini, Franca, Spinaci. All. Omiccioli.

Arbitro: Cocci di Ascoli.

Reti: 38’ Catani, 33’st e 38’st Papa, 42’st Stampella, 48’st Emanuele De Luca.

Note: 48’ espulsi Mariani, allenatore del Montefano, e Sindic. Ammoniti: Postacchini, Sindic, Stafoggia, Stampella.

Mai dire mai nel calcio, nemmeno quando a un quarto d’ora alla fine una squadra è sotto di un gol e in inferiorità numerica perché può capitare che quella formazione vinca 4-1. Nel primo tempo l’Urbania sblocca il risultato con Catani (38’) che di testa insacca il pallone servitogli da Nouri. A nulla valgono le proteste per una presunta posizione irregolare di Nunez che avvia l’azione del gol. All’ultimo minuto del primo tempo l’arbitro espelle Sindic per proteste e Montefano in dieci. Nella ripresa è un altro Montefano e la svolta arriva al 33’ quando i viola pareggiano: spizzata di Dell’Aquila sul secondo dove c’è Papa che insacca. Passano 5 minuti (38’) e Papa scrive ancora il suo nome sui marcatori sfruttando nel migliore dei modi un cross, così il Montefano si porta sul 2-1. Poi Stampella (42’) mette al sicuro il risultato con un eurogol mandando dalla trequarti la palla sotto la traversa. Ci pensa Emanuele De Luca a calare il poker (48’) deviando in rete l’assist di Stampella.