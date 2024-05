Non basta la rete di Demi. Spareggio per l’Eccellenza

SESTESE

1

SAN MINIATO BASSO

1

SESTESE: Giuntini, Matteo G., Cucinotta, Matteo L., Biondi, Lenzini (83’ Dianda), Sarr (54’ Ermini), Belli, Torrente (83’ Mazzeo), Ciotola (67’ Casati), Manganiello (67’ Berti); a disposizione Evi, Pisaneschi, Basolu, Renieri. Allenatore Fabrizio Polloni.

SAN MINIATO BASSO: Micheli, Langella, Desii (62’ Lucarelli), Gamba, Marinari (77’ Di Bella), Aliotta, Niccolai, Remedi L., Mancini (62’ Vanni), Remedi A. (83’ Mori), Demi; a disposizione Fattori, Di Bella, Bettarini, Bucalossi, Leone, Lucarelli, Fabbrini, Mori, Vanni. Allenatore Fabrizio Ticciati.

Arbitro: Guido Lachi di Siena (assistenti Furiesi di Empoli e Liberatori di Arezzo).

Marcatori: 27’ Demi, 71’ Berti.

Note: ammoniti Desii, Aliotta, Niccolai e Di Bella.

SESTO FIORENTINO – Sarà spareggio. Sarà ancora San Miniato Basso contro Sestese, questa volta in campo neutro. Per decidere chi delle due compagini che hanno guidato a braccetto tutta la stagione il girone B di Promozione salirà in Eccellenza. La gara decisiva domenica (campo da decidere) e dovrà essere risolutiva per forza, se non nei novanta minuti nei centoventi o ai rigori. Chi perde accederà direttamente alle finali regionali dei play off perché San Miniato Basso e Sestese – che hanno chiuso a 74 punti, 16 sulla terza, 18 sulla quarta e 24 sulla quinta – hanno fatto il vuoto. Ieri Leonardo Demi (nella foto) ha portato avanti il San Miniato Basso, illudendo i tanti sostenitori giallorossi che hanno seguito la squadra a Sesto. Ma Berti al 70’ ha rimesso in partita la Sestese. Il San Miniato Basso ha chiuso la stagione regolare con 22 vittorie, otto pareggi e zero sconfitte. La Sestese con 23 vittorie, 5 pari e 2 sconfitte.