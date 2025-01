Non si salvano neanche Pattarello e Guccione

TROMBINI 6 Finisce, incolpevole, travolto dal disastro che si palesa davanti a lui.

GILLI 5 Schierato terzino, la sua vigoria ne esce inibita. Non attacca e da laterale è spesso disorientato quando deve difendere (dal 46’ RIGHETTI 5,5 Dà un pizzico in più di spinta).

CHIOSA 4,5 Stavolta affonda pure lui. Fragile come mai in stagione.

GIGLI 5 Si fa saltare in testa da Corona in occasione del raddoppio del Pontedera. E pensare che fin lì era stato uno dei pochi a salvarsi.

MONTINI 4 Dirottato a sinistra perde i riferimenti abituali. Non va meglio quando torna a destra. Conclude la sua serata negativa con un retro passaggio da horror che regala il 3-0 al Pontedera.

SETTEMBRINI 5 Anche lui risucchiato nel vortice negativo del primo tempo. Anche se demerita meno di altri (dal 46’ RENZI 5 Lontano parente del motorino visto fino a Natale).

SANTORO 4,5 Grave l’errore in disimpegno da cui nasce la rete di Moretti. La sua regia è passiva e monocorde (dal 64’ OGUNSEYE 5 Entra, ma non se ne accorge nessuno).

MAWULI 4,5 Non contrasta e non riparte. Gira, costantemente, a vuoto (dal 46’ CAPELLO 6 Di stima).

PATTARELLO 5,5 Nel primo tempo va vicino all’eurogol di rovesciata. Segna un gran gol quando non conta più.

GUCCIONE 5 Non si accende praticamente mai. Non trova la posizione, né la giocata illuminata. Il gol, buono solo per la statistica, non sposta il giudizio.

TAVERNELLI 5 Da lui ci si aspetta qualità che invece non tira mai fuori.

Andrea Lorentini