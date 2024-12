Non solo arrivi e partenze. La partita dei rinnovi per i big. Da Trombini a Chiosa e Santoro

AREZZOSui 35 punti messi insieme dal Cavallino in questa stagione su buona parte di questi c’è la firma (e i guanti) di Luca Trombini. Il portiere, figlio d’arte (il padre ha avuto Menchino Neri come allenatore), a 23 anni è diventato con il lavoro sul campo un autentico punto di riferimento per l’Arezzo. Un punto di forza, una certezza assoluta. Arrivato nell’estate del 2022 dopo essere rimasto senza squadra nonostante l’ottimo campionato a Varese, su indicazione di Indiani che lo aveva avuto a Gavorrano, Trombini è cresciuto a livelli esponenziali in serie D ma soprattutto nel primo anno in serie C. Il suo contratto rinnovato nell’estate del 2023 fino al 2024 ha poi ricevuto un primo prolungamento al 2025 e pochi mesi fa la data di scadenza è stata postiticpata al 2026.

Le parole del ds Cutolo non hanno certo stupito i tifosi: l’Arezzo a breve proverà a portare almeno al 2027 la scadenza dell’accordo con il suo numero uno, andando a blindare un ruolo chiave. Soprattutto l’Arezzo avrà ancora un portiere che si è confermato nella top 3 del girone B per non dire dell’intera serie C. Insieme a Trombini a gennaio la partita dei rinnovi interesserà altri big. Sempre riprendendo le parole del direttore sportivo l’intenzione è quella di arrivare ad un punto d’accordo con Chiosa il cui legame scade appunto il prossimo giugno. Va detto tuttavia che l’intesa raggiunta nell’estate del 2023 prevede una ozione per il terzo anno che a quanto pare il club vuole far valere alla luce del rendimento dell’ex Entella. Sul fronte rinnovi la partita interessa anche Luca Santoro arrivato nelleultime ore della campagna estiva di calciomercato con un accordo annuale dopo l’esperienza con il Pisa. L’Arezzo intende allungare il rapporto con il proprio mediano e nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca.

A.L.