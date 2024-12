Notizario. Campagna trasferimenti. Le novità da conoscere

Il mercato aprirà ufficialmente i battenti tra pochi giorni, per la precisione a partire dal prossimo 2 gennaio. Eppure direttori sportivi e procuratori sono già al lavoro per mettere a segno i colpi giusti per sopperire ad ogni uscita una entrata senza scalfire monte ingaggi e budget societari. Tra l’altro quest’anno sono previste delle novità per la finestra invernale della campagna trasferimenti. Già perchè rispetto al passato gli operatori di mercato (club, dirigenti e procuratori sportivi) avranno importnti ore extra per agire. La data ultima, anzi l’ora in cui suonerà il gong che metterà fine agli affari è stata spostata a lunedì 3 febbraio e per la precisione a mezzanotte. In questo modo le società avranno più di un mese per cercare i rinforzi adeguati per i propri obiettivi stagionali o per risollevare le proprie sorti.