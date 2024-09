Notiziario: al netto di arrivi e partenze potrebbe essere confermato l’undici visto in azione domenica. Chiosa ancora in dubbio per Pesaro. Troise prepara la sfida con la Vis

Dopo i due giorni di riposo concessi alla squadra, l’Arezzo riprende questo pomeriggio la preparazione in vista della trasferta di Pesaro in programma lunedi 2 settembre alle ore 20.45. Restano da verificare le condizioni di Marco Chiosa che aveva accusato un problema muscolare alla vigilia della partita contro il Campobasso. Il difensore è stato sottoposto ad esami strumentali e c’è attesa per conoscere l’esito della eventuale lesione. La speranza è che non si tratti di niente di particolare grave e che possa tornare a disposizione di Troise in breve tempo. Nel frattempo prosegue nel percorso riabilitativo Mattia Damiani, reduce dall’operazione al ginocchio per la sutura della lesione meniscale. Per rivederlo in campo bisognerà attendere almeno la fine del mese di settembre. E’ ancora presto, ovviamente, per fare ipotesi di formazione: l’allenatore e il suo staff hanno un’intera settimana davanti per compiere le opportune valutazioni. Senza dimenticare le evoluzioni del mercato che quasi certamente porteranno in dote qualche arrivo (Ogunseye oltre a Tavernelli) e altrettante partenze (Iori destinato al Lumezzane). Al netto degli indisponibili, probabile la conferma dell’undici che ha cominciato la gara contro il Campobasso. Unica possibile novità il rilancio di Settembrini dal primo minuto a scapito di Catanese che non ha convinto fino in fondo nella partita casalinga contro il Campobasso.

Andrea Lorentini