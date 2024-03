NOTIZIARIO. Bianchi resta out. Anche Ekuban non recupera

Non era stato convocato per la trasferta di Pineto e già questo era un segnale. Sebastiano Bianchi si è fermato per sottoporsi a dei trattamenti fisioterapici per un’infiammazione al tendine rotuleo. Anche durante questa settimana non si è allenato in gruppo e Indiani non lo avrà sicuramente a disposizione per la sfida alla Fermana. Una defezione che si aggiunge a quella quasi certa di Ekuban, anche lui alle prese con dei problemi al ginocchio già operato in passato.

Il resto della rosa invece sarà a disposizione del tecnico, che oggi e domani, durante le sedute di allenamento a porte chiuse, scioglierà gli ultimi dubbi di formazione.

La società amaranto, intanto, organizza delle iniziative per i tifosi: domani allo store di via Madonna del Prato via alla "Pasqua Amaranto" con aperitivo, dj set e vendita delle uova targate Arezzo per beneficenza.