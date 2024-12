Notiziario. Chierico verso il pieno recupero. Per Damiani massima cautela

L’Arezzo riprenderà lunedì 30 dicembre gli allenamenti in vista del ritorno in campo dopo la sosta per le festività, in programma il giorno dell’Epifania quando al comunale arriverà la Vis Pesaro in quello che è un scontro diretto playoff. Saranno da verificare le condizioni di Chiosa, uscito anzitempo nell’ultima gara del 2024 contro il Campobasso dopo aver accusato un fastidio al flessore. Il difensore si è già sottoposto ad alcuni accertamenti. Difficilmente sarà in campo contro la Vis Pesaro. Restando all’infermeria è partito il conto alla rovescia per rivedere in campo Luca Chierico, assente ormai da inizio ottobre, dalla trasferta di Sassari. Il centrocampista dovrebbe tornare disponibile entro la metà di gennaio. Tempi un po’ più lunghi per Mattia Damiani che ha già cominciato il percorso riabilitativo dopo la seconda operazione per la sutura meniscale al ginocchio destro. Servirà un altro un altro mese, ma considerato che si è trattato di una ricaduta non è escluso che il suo ritorno in campo sia gestito con la massima cautela proprio per evitare ulteriori ricadute.