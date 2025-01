Notiziario. Coccia ancora in dubbio per la sfida di Legnago

Nemmeno il tempo di metabolizzare la sconfitta interna contro il Pineto che l’Arezzo è tornato già ad allenarsi per preparare il prossimo impegno di campionato. Gli amaranto saranno di scena sabato pomeriggio, in trasferta, sul campo del Legnago Salus. All’andata decise un rigore nel finale di Pattarello. Contro i veneti saranno ancora assenti Damiani e Chierico così come Renzi che nei prossimi giorni si sottoporrà ad una nuova ecografia di controllo per valutare il decorso della lesione all’adduttore sinistro rimediata contro la Vis Pesaro. A centrocampo, dunque, rimane l’emergenza con le scelte che sono quasi obbligate per Troise. Verso il forfait anche Coccia con Righetti che viaggia dunque verso la conferma.