Notiziario. Coccia da valutare per il Pontedera. Capello scalpita per partire dall’inizio

L’Arezzo ha ripreso la preparazione in vista della gara casalinga di lunedì prossimo contro il Pontedera. Si giocherà in notturna al comunale per quello che sarà il posticipo della 24esima giornata.

È tornato in gruppo Alessandro Renzi che quindi spera di tornare tra i convocati per la sfida contro i granata toscani. Gli allenamenti della settimana serviranno per capire se la condizione atletica è già buona oppure sarà necessario qualche altro giorno in più e in quel caso lo rivedremo contro il Gubbio.

Buone notizie arrivano anche per Mattia Damiani che ha cominciato a forzare. Per lui ci vorranno almeno un altro paio di settimane prima di vederlo nuovamente abile e arruolato per scendere in campo in gare ufficiali.

Restano da valutare le condizioni di Coccia che sarà sottoposto a nuovo controllo strumentale. Da escludere una sua presenza lunedì prossimo.

Scontato il turno di squalifica torna, invece, disponibile Gilli che si contende una maglia con Gigli per affiancare Chiosa a meno che Troise non scelga di schierare una difesa a tre. Più probabile che si vada verso una conferma della formazione che ha battuto il Legnago.

Nel tridente da capire se ci sarà l’esordio dal primo minuto di Capello dopo la mezz’ora contro i veneti.