Notiziario. Coccia vuole partire dal primo minuto

Archiviato il pareggio con rimpianti di lunedì sera contro la Virtus Entella, staff e giocatori amaranto preparano la trasferta di Lucca, nuovamente di lunedì sera con fischio d’inizio alle ore 20.30. Contro le pantere il tecnico Emanuele Troise potrà contare sul rientro dalle rispettive squalifiche di Mawuli e Coccia, che allargheranno le opzioni in difesa e a centrocampo. Sulla via del recupero, inoltre, anche il centrocampista Chierico, per il quale è ipotizzabile un ritorno tra i convocati per la gara contro la Pianese. Nel frattempo, è cominciata la prevendita per Lucchese-Arezzo del 9 dicembre allo stadio Porta Elisa. I tifosi amaranto potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti (Curva Est) esclusivamente online sul sito del circuito GO2. Il costo dei tagliandi è decisamente economico: 6 euro compresi i diritti di prevendita cui aggiungere le commissioni di servizio. La capienza del settore ospiti è di mille posti e i biglietti potranno essere acquistati fino alle ore 19 di domenica 8 dicembre.