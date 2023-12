NOTIZIARIO. Compiti a casa per Gucci e compagni. La ripresa il 2 gennaio al Giusy Conti Amaranto riposa fino al 2 gennaio, ma segue un programma di lavoro a distanza. Un modo per staccare la spina mentalmente e mantenere la condizione fisica per la ripresa del campionato. La squadra si ritroverà al centro sportivo di Rigutino.