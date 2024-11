Notiziario. Manzo inaugura il bus del Cavallino

Da ieri l’Arezzo ha a tutti gli effetti il suo pullman per gli spostamenti della squadra. Lo ha collaudato a Roma il presidente amaranto Guglielmo Manzo in persona presso l’azienda Romana Diesel, la più grande concessionaria europea del gruppo Iveco. Il presidente ha regalato una maglia da gioco ai titolari dell’azienda, poi il classico brindisi e l’ispezione del pullman, che all’interno ha 53 sedili nero amaranto in tessuto tecnico ed ecopelle. Il nuovo mezzo è lungo 12 metri e riporta la scritta Ss Arezzo sulla fiancata sinistra, mentre su quella destra si può osservare lo skyline della città e la scritta 1923, anno di fondazione del sodalizio amaranto. Il debutto è previsto per la trasferta di Lucca lunedì 9 dicembre.