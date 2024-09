Notiziario, per il difensore è necessario attendere il referto della visita specialistica. Chiosa, attesa per gli esami medici. Troise mette nel mirino Stellone

È una settimana lunga quella che attende l’Arezzo dopo la vittoria al debutto contro il Campobasso. Il prossimo impegno, infatti, cade lunedì 2 settembre alle ore 20.45 a Pesaro, in un immediato remake del primo turno di Coppa Italia di categoria. Un posticipo dovuto alla concomitanza con la Giostra del Saracino di domenica primo settembre. Come sempre, infatti, la società amaranto chiede di non giocare di domenica e di giocare in trasferta.

Il tecnico Emanuele Troise avrà dunque tutto il tempo per analizzare la sfida contro i molisani, far ricaricare le pile dei propri giocatori e perfezionarne la tenuta fisica e atletica, lavorando poi sugli aspetti ancora migliorabili, nonostante un inizio invidiabile con tre vittorie su tre impegni ufficiali. Da oggi riprende il lavoro sul campo nel centro sportivo di Rigutino, che proseguirà fino alla rifinitura di domenica.

Non ci saranno Damiani, operato al menisco del ginocchio a Bologna la scorsa settimana e i cui tempi di recupero sono di circa un mese, e Chiosa, fermatosi per un problema muscolare al termine della scorsa settimana di lavoro e che effettuerà oggi degli esami strumentali a Empoli per valutare l’entità del problema. Con ogni probabilità il difensore centrale salterà anche la gara contro la Vis Pesaro salvo buone notizie provenienti appunto dagli esami medici a cui si sottoporrà.

Luca Amorosi