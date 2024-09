Promozione Contro il Viaccia sul campo in sintetico dello Zenith. La San Marco debutta a Prato. Panizzi: "Vogliamo partire bene»

Inizia a Prato il campionato di Promozione della San Marco Avenza. Gli apuani sono ospiti del Viaccia a cui l’anno scorso hanno rifilato 8 reti in due partite. "La squadra pratese, però, ha cambiato molto – puntualizza il ds Gabriele Panizzi – a cominciare dall’allenatore. A noi, comunque, l’avversario interessa sino ad un certo punto. Dobbiamo andare là a fare la nostra partita, concentrati ed accorti". Il match si giocherà alle ore 14.30 sul campo dello Zenith Prato, su un sintetico nuovo, vista l’indisponibilità del terreno da gioco del Viaccia. La San Marco lamenta una sola assenza, quella della punta Fambrini infortunatasi alla caviglia. Per il resto tutti gli effettivi del tecnico Marco Cenderelli sono arruolabili.

Ma quale sarà l’obiettivo della San Marco in questa stagione? "Migliorare il piazzamento dello scorso anno – risponde Panizzi –. Una società prima di ambire ad una categoria superiore deve fare la giusta programmazione che parte dagli impianti e dal settore giovanile. In questo senso la San Marco si sta muovendo bene. A breve verrà rifatto il fondo in sintetico del Paolo Deste e verrà inaugurato il centro sportivo del Gaggio a Luni. Il nostro settore giovanile è in forte crescita. Anche la prima squadra è stata allestita con tanti giovani in modo da non dover essere smantellata il prossimo anno. Ci sono tutti i presupposti per un futuro roseo".

Gian. Bond.