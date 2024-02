NOTIZIARIO. Rifinitura a Rigutino. Torna Pattarello. Gaddini scalpita per una maglia

È in programma questa mattina l’allenamento di rifinitura dell’Arezzo in vista della gara di domani pomeriggio contro l’Entella. Al gruppo ieri si è unito anche Joseph Ekuban, l’ultimo arrivato dal mercato. Il centravanti ghanese sarà a disposizione contro i liguri. Resta in forte dubbio la convocazione di Renzi che ha svolto sempre lavoro differenziato per smaltire la pubalgia che ormai lo affligge da un pò di tempo. Per quanto concerne la formazione, sono attese novità rispetto all’undici schierato ad Olbia. In difesa certi del posto Chiosa al centro, Montini e Donati sulle corsie laterali. Per l’altro centrale Risaliti è in vantaggio su Masetti e Polvani. In mediana sicuro Mawuli con Bianchi, Damiani e Foglia che si giocano l’altra maglia. Sulla trequarti rientra Pattarello che si piazzerà a destra con Gaddini e Catanese in ballottaggio per giocare sulla corsia opposta. Guccione, nonostante le ultime due prestazioni non positive, è ancora favorito per il ruolo di sotto punta alle spalle di Gucci.