Notiziario. Ripresa il 30 dicembre. Chiosa da monitorare

Dopo la vittoria in casa del Campobasso la prima squadra amaranto è ufficialmente in vacanza. Lo staff tecnico ha concesso una settimana di stop a tutti i calciatori. La ripresa è fissata per lunedì 30 dicembre. Da lunedì prossimo Troise inizierà a pensare alla sfida intera contro la Vis Pesaro di Roberto Stellone, alla prima da ex al Comunale. Resta da valutare Chiosa. Il difensore, rientrato dopo il problema all’occhio, ha avvertito un fastidio muscolare. Dovrà quindi essere valutato dallo staff medico per stabilire le tappe da seguire in vista del primo impegno ufficiale del 2025. Nell’anno nuovo è atteso anche il rientro in gruppo di Chierico, almeno in panchina nelle prime battute. Poi ovviamente oltre al calcio giocato gennaio sarà anche all’insegna del mercato: apertura il 2 gennaio e chiusura il 2 febbraio.