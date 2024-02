NOTIZIARIO. Squadra al lavoro al Giusy Conti. Torna Pattarello. Renzi in dubbio

Dopo il giorno di riposo concesso da Paolo Indiani, l’Arezzo ha ripreso ieri la preparazione, con una doppia seduta, al centro sportivo di Rigutino in vista della gara casalinga in programma domenica (ore 18,30) al comunale contro la Virtus Entella. Sotto osservazione, in particolare, le condizioni di Renzi che ha saltato le ultime due partire a causa del riacutizzarsi della pubalgia. Il terzino già oggi dovrebbe riaggregarsi ai compagni. Va verso il recupero l’attaccante Sebastiani che scorsa settimana si era sottoposto ad operazione chirurgica per la riduzione della frattura delle ossa nasali. La buona notizia è senza dubbio il rientro di Pattarello che ha scontato la giornata la di squalifica e tornerà a disposizione del tecnico amaranto. La sua assenza ad Olbia si è fatta sentire. Scontato contro l’Entella il suo ritorno dal primo minuto. Per il resto i prossimi giorni di lavoro serviranno allo staff tecnico per lavorare sugli errori commessi nell’ultima uscita e per individuare la formazione migliore da opporre ai liguri. Non sono escluse novità rispetto all’undici sceso in campo in Sardegna.

A.L.