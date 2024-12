NOTIZIARIO. Squadra al lavoro. Chiosa da valutare

Vacanze terminate per l’Arezzo che ieri si è ritrovato a Rigutino per riprendere gli allenamenti dopo la settimana di stop concessa da Troise al gruppo per il periodo di Natale. Il conto alla rovescia per la ripresa del torneo è cominciato. Gli amaranto torneranno in campo il 6 gennaio, al comunale, quando ospiteranno la Vis Pesaro. Da monitorare le condizioni di Marco Chiosa dopo il problema muscolare accusato nella ripresa contro il Campobasso. Il difensore verrà gestito in questi primi giorni della settimana e la sua presenza per la partita dell’Epifania contro i marchigiani rimane in dubbio. Saranno, invece, sicuramente ancora assenti sia Chierico che Damiani. Per il primo il ritorno è previsto per metà gennaio, mentre per il secondo ci vorrà qualche settimana in più.