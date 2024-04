Notiziario. Torna Mawuli con Lazzerini ormai certo di un posto Intenso lavoro per Indiani e il suo staff ad Arezzo in vista della sfida decisiva per i playoff contro la Sassari Torres. Analisi tattica e preparazione degli interpreti chiave per affrontare la partita. Rientri e assenze importanti influenzeranno le scelte del tecnico.