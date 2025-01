Notiziario. Troise ritrova Gilli per il posticipo

Tra nuovi acquisti, giocatori in uscita e trattative in corso, l’Arezzo deve però mantenere la concentrazione anche sul campo e sul calcio giocato, perché si avvicina un nuovo delicato impegno di campionato. Lunedì sera al Comunale, infatti, il Cavallino affronta il Pontedera per dare seguito alla netta vittoria di Legnago. Il tecnico Troise ritrova Gilli dopo il turno di squalifica, ma potrebbe essere l’unico "rinforzo" rispetto alla gara in Veneto. Renzi, Coccia, Chierico e Damiani, infatti, sono ancora alle prese coi rispettivi problemi fisici e saranno presumibilmente esclusi dai convocati, anche se c’è speranza di riaverli entro fine mese. Dall’altra parte, i granata dovranno fare a meno dell’attaccante Italeng, squalificato per un turno.