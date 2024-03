Notizie dal campo. Ecco il punto sugli infortunati

Segnali positivi fuori dal campo per la Fermana che ora devono essere portati in campo anche sabato alle 16:15 per la sfida contro l’Olbia. I gialloblù nel primo pomeriggio di oggi svolgeranno la rifinitura al Pelloni di Porto San Giorgio. Per quanto riguarda il capitolo infortunati, dopo i risultati dei primi esami. Jonathan Spedalieri oggi eseguirà un nuovo controllo, la distorsione è più complicata del previsto. Migliora capitan Giandonato. Mister Stefano Protti deciderà dopo la rifinitura se riportarlo tra i convocati. Recuperato Jonas Heinz dopo una botta alla testa rimediata contro la Spal. Tommaso Fontana prosegue con le terapie: stagione praticamente finita per il centrocampista. Mauro Semprini ha aumentato i carichi di lavoro per la sciatalgia, ma difficilmente tornerà tra i convocati già per l’Olbia.

Fi. Ro