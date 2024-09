Notte fonda Montevarchi. Tronconi fa suo il derby

MONTEVARCHI

0

FIGLINE

3

MONTEVARCHI (4-4–2): Testoni; Virgillito, Martinelli, Vecchi, Ciofi; Orlandi, Sesti (62’ Saltalamacchia), Borgia (63’ Picchi), Zhupa (62’ Boncompagni); Priore, Carcani (85’ Croci). All.: Lelli.

FIGLINE (4-1-4-1): Pagnini; Ciraudo (79’ Gozzini), Francalanci, Simonti, Zellini; Milli; Remedi (76’Tognetti), Borghi (62’ Bartolozzi), Torrini, Ciravegna (88’ Fiaschi); Bruni (83’ Nyamsi). All.: Tronconi.

Arbitro: Passarotti di Mantova (Cagiola-Agostino).

Reti: 31’ Ciravegna, 64’ Bruni, 84’ Bartolozzi.

Note: Spettatori 600 circa. Angoli 2 – 3. Ammoniti: Bruni, Priore, Simonti, Orlandi e Lelli. Espulso al 54’ Virgillito per somma di ammonizioni.

MONTEVARCHI – Una squadra può creare almeno nove – dieci occasioni da rete senza sfruttarle e alla fine perdere addirittura 3–0. Succede, specie in avvio di stagione, e ieri è capitato al nuovo Montevarchi che ospitava al Brilli Peri il Figline dopo aver impressionato nelle amichevoli d’agosto. La truppa di Nico Lelli, orfano di gran parte della difesa per le assenze di Ficini, Farini, Artini e Damiano e con Vecchi e Martinelli recuperati in extremis, è subito fuori dalla Coppa Italia come un anno fa quando i figlinesi di Tronconi, cinici ed essenziali, si erano qualificati ai rigori. Non è tutta da buttare, tuttavia, se non si guarda solo al risultato, la prova dell’Aquila, costretta anche a giocare quasi un tempo in inferiorità numerica per l’espulsione di Virgillito. Schierati con un 4-4-2 che spesso diventava un 4-2-4, i rossoblù sfiorano subito il vantaggio con il piazzato di Borgia e il tentativo di Vecchi, disinnescati da Pagnini. Ispirati da Orlandi, che all’8’ reclama invano un penalty, i montevarchini ci provano anche con Carcani, Virgillito e con il diagonale di Zhupa a fil di palo ma, quando il gol sembra maturo, lo segnano gli altri. Vecchi salta fuori tempo, Bruni ne approfitta e si presenta solo davanti a Testoni. Sulla conclusione del centravanti respinta dal portiere si avventa Ciravegna e i fiorentini gioiscono al primo tiro in porta. Dazio severo per le aquile che continuano a pressare e collezionano nuove chances. Le più insidiose al rientro dal riposo, con Ciofi e Orlandi (da fermo). Fa centro poi Priore ma tocca la palla con la mano e viene ammonito. Il giallo che cambia la storia della sfida, però, è il secondo rimediato da Virgillito al 9’ della ripresa e assai contestato. In dieci il Montevarchi lotta ancora ma si espone alle ripartenze avversarie e poco oltre l’ora di gioco gli ospiti raddoppiano con Bruni e a 6’ dal triplice fischio calano il tris con Bartolozzi. Al Figline va il merito di aver sfruttato al massimo le tre opportunità; l’Aquila dovrà far tesoro del k.o. in vista del debutto in campionato a Civita Castellana.

Giustino Bonci