E’ un grande Pontedera: vince in Coppa Italia di C con il Novara e vola agli ottavi

Novara, 9 novembre 2023 – Vince anche il Pontedera-2. I granata hanno sbancato 2-1 il Silvio Piola di Novara (presenti una quindicina di irriducibili ultras della Gradinata nord Diego Savelli) e accedono così agli ottavi di Coppa Italia dove il 29 novembre, per una formula della competizione quantomeno bizzarra (eufemismo), dovranno ancora esibirsi in trasferta (sarà la terza volta dopo Carrara e ieri) a Chiavari contro l’Entella (che mercoledì aveva superato 3-0 l’Alessandria).

Per questa sfida in Piemonte contro un avversario che nel girone A è ultimo in classifica e non ha ancora vinto una partita (5 punti in 12 giornate) l’allenatore Canzi, privo di Nicastro, Stancampiano, Guidi, Marrone e Cerretti, ha attinto a pienissime mani, come prevedibile, confezionando un undici titolare iper-baby.

Ventuno anni spaccati la media al via e con due giocatori che in campionato non hanno ancora debuttato, il portiere Vivoli (2001) e l’esterno destro Salvadori (2005), mentre il Novara si è presentato con una formazione dall’età media di 23,3, anni e alzata da Scappini, elemento più esperto in campo con i suoi 35 anni e uno dei due ex nell’organico locale insieme a Calcagni.

Ma al Pontedera sono bastati i primi 45’ per mettere una seria ipoteca alla qualificazione, scattando con Fossati e ribadendo con l’azzurrino Ignacchiti (insieme a Calvani uno dei due elementi subito in campo considerabili titolari anche in campionato e impiegati per un’ora) pochi istanti prima del riposo.

Nella ripresa i cambi serviti a Canzi per gestire vantaggio ed energie, e a Gattuso per provare a riaprire un match - anche se tra problemi di cessione del club e derby di Vercelli alle porte, il Novara aveva ben altro a cui pensare - sempre in mano al Pontedera, hanno reso palpitanti i minuti finali con la rete di Prinelli a 3’ dal 90°, e la beffa (per i granata) dei tempi supplementari evitata un minuto dopo con un tiro di D’Orazio respinto dal palo. Ora il Pontedera può concentrarsi sulla affascinante trasferta di domenica in casa della Spal.

Il tabellino

Novara-Pontedera 1-2

NOVARA (3-5-2): Desjardins; Scaringi, Bonaccorsi (40’ st Boccia), Urso (27’ st Saidi), Caradonna (34’ st Martinazzo), Bagatti; Speranza, Prinelli, Gerbino; Scappini (27’ st Rossetti), Corti (34’ st D’Orazio). A disp: Boscolo Palo, Menegaldo, Bertoncini, Di Munno, Donadio, Calcagni, Migliardi. All. Gattuso.

PONTEDERA (3-4-2-1): Vivoli, Gagliardi (32’ st Perretta), Pretato, Calvani (13’ st Angori); Salvadori (45’ st Catanese), Provenzano, Ignacchiti (13’ st Benedetti), Ambrosini; Delpupo (32’ st Ianesi), Paudice; Fossati. A disp: Lewis, Martinelli, Espeche, Selleri. All. Canzi

Arbitro: Cherchi di Carbonia

Marcatori: 20’ pt Fossati (P), 43’ pt Ignacchiti (P); 42’ st Prinelli (N)

Note: espulso Rossetti al 48’ st; ammoniti Gagliardi, Prinelli; angoli 10-4