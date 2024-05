Novità in arrivo. Il Sant’Angelo ripartirà da mister Brognoli

Un decimo posto che non soddisfa per gli sforzi fatti, ma che getta le basi per un nuovo inizio. E’ questo il tema in casa Sant’Angelo, dopo che il presidente Rino Balzano annuncia il nuovo corso targato Stefano Brognoli. L’ex tecnico del Brusaporto che ha già vestito la maglia rossonera da calciatore all’inizio della sua lunga carriera, è infatti l’uomo cui sarà affidato il compito di provare a raggiungere, entro un paio d’anni la Serie C:

Intanto va in archivio un’annata non brillante, ma di sicuro migliore di quella precedente: "E’ stato un campionato particolare – spiega il numero uno rossonero – nel quale sarebbe bastato davvero poco per potersi inserire almeno nella lotta play off, soprattutto per il valore singolo dei nostri giocatori, ma qualcosa non ha funzionato, anche se alla fine, per come si erano messe le cose, siamo contenti di non aver sofferto come la scorsa stagione (con la salvezza ai play out, all’ultimo respiro, ndr)". Ora si riparte da Stefano Brognoli in panchina e con il direttore sportivo Dario Mandelli: "Un allenatore che ho fortemente voluto – spiega Balzano – e che non solo ha fatto molto bene sia con il Ponte San Pietro che con il Brusaporto, ma che conosce bene l’ambiente Sant’Angelo. Inoltre ha già lavorato con il ds Mandelli e quindi sarà un binomio collaudato". Il presidente rossonero, prima di mandare in archivio la stagione 2023/2024, vuole spendere due parole per Vincenzo Scarpa, il mister subentrato ad Antonio Palo esonerato a gennaio: "Voglio pubblicamente ringraziarlo perché ha fatto davvero un ottimo lavoro e soprattutto è riuscito a dare compattezza e fiducia a un gruppo che sembrava sgretolato, arrivando a raggiungere l’obiettivo salvezza". Ora inizia una nuova storia.

Andrea Grassani