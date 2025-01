NUMERI E CURIOSITà. La maledizione della terza maglia. Il Cavallino in nero ha sempre perso

Nella stagione in cui le maglie (la prima in particolare con l’immagine della Madonna del Conforto) hanno fatto discutere emerge un dato a dir poco singolare legato alla terza divisa, quella con il nero in tonalità prevalente e inserti amaranto. Un kit che richiama quello utilizzato nella stagione 1999-2000. L’Arezzo in questo campionato non hai mai vinto, anzi: tre partite e altrettanti ko pesanti. A Pesaro ecco il ko per 3-0 ad opera dei ragazzi di Stellone, quindi nel turno successivo ecco il 3-1 rimediato a Pineto e per finire il 4-2 registrato in casa lunedì sera ad opera del Pontedera.