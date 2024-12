Numeri. E’ la terza sconfitta di fila a domicilio. Attacco sterile

Dopo la sconfitta di ieri, la terza consecutiva tra le mura amiche del Franchi dopo i ko con Fulgens Foligno e Trestina (la quinta in totale), il Siena è scivolato al settimo posto, scavalcato dal Grosseto, quarto grazie alla cura Consonni, e dal Poggibonsi che ha, della Robur, gli stessi punti (24), ma una miglior differenza reti. Del resto, i numeri parlano chiaro e quelli dei bianconeri sono impietosi: Bianchi e compagni, in quindici partite, hanno realizzato 14 gol, gli stessi della Sangiovannese; peggio hanno fatto soltanto la Fezzanese (12), il Figline (11) e il San Donato Tavarnelle (8). Vero è che da inizio stagione la squadra di Magrini non ha mai ricevuto un calcio di rigore a favore: una circostanza davvero particolare. Il Siena, inoltre, non ha mai vinto con più di un gol di scarto: 1-0 con San Donato Tavarnelle, Montevarchi e Flaminia Civita Castellana; 3-2 con il Seravezza Pozzi, 2-1 con la Sangiovannese, 2-1 con il Figline, 1-0 con il Follonica Gavorrano. Il miglior marcatore ancora Galligani, con 4 centri; secondo migliore, Boccardi, con 2. A strappare un sorriso i numeri della difesa: 14 i gol presi, meglio ha fatto soltanto il San Donato Tavarnelle a 12.