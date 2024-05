Numeri e minutaggio. Tra i centrocampisti. Bianchi al comando davanti a Lollo

Nella speciale classifica dei giocatori maggiormente impiegati in stagione da mister Magrini, subito dopo i il recordman Galligani (32 presenze e tutte dal primo minuto), c’è il centrale Biancon, e il capitano Bianchi con 31 apparizioni, una in più del portiere titolare Giusti. Restando in tema di mediani arricchiscono il bilancio stagionale di Bianchi anche tre reti (tra cui una pregevole doppietta alla Nuova Foiano all’andata) mentre il secondo centrocampista più impiegato è Lollo con 29 gettoni, quasi tutti dal primo minuto, e 3 reti tra l’altro molto pesanti. Più staccato Masini, penalizzato da un paio di infortuni muscolare, che comunque mette a bilancio 25 presenze ed otto reti, la prima (a Borgo San Lorenzo) e l’ultima dell’annata. Segue Candido (con 22 gettoni e 7 pesantissimi gol), un po’ penalizzato nel finale di stagione da un infortunio. Al pari di Candido c’è Hagbe (3 gol) che è stato una delle grandi sorprese dell’annata ed è stato utile anche in zona gol come a Sinalunga e Sansepolcro. A 18 c’è lo sfortunato Cristiani mentre i vari Musaj (7), Baldari (2), Ivan (4) e El Jallali (1, prima di passare alla Colligiana) sono stati poco impiegati.