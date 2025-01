Numeri e statistiche. E’ la legge del 4 tra risultati utili e ‘porta chiusa’

Quattro risultati utili consecutivi (tre vittorie e un pareggio), quattro giornate senza subire reti: il successo sul Ghiviborgo ha permesso al Siena di staccare la squadra di Bellazzini e godersi in solitaria il quinto posto in classifica. La distanza dal secondo e dal terzo gradino del podio è rimasta invariata, perché davanti Seravezza Pozzi e Fulgens Foligno non mollano di un centimetro, ma le distanze sono davvero minime. Il Grosseto sì, è scivolato al quarto posto (+1), ma il pareggio di ieri, per i maremmani, vale oro quanto pesa, avendo davanti il Livorno. La sfida di domenica prossima, contro proprio il Seravezza, per la Robur, come quella di ieri, varrà doppio: un successo permetterebbe ai bianconeri di agganciare proprio la squadra di Brando, tre i gradini che separano le due squadre. Una partita non decisiva, in ottica finale, ma comunque dal peso specifico enorme, anche per il morale, adesso che i ragazzi di Magrini sembrano aver ritrovato la giusta via.