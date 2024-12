NUMERI E STATISTICHE. Tre vittorie nelle ultime tre partite. Nel gruppo B nessuno come Troise

Non solo meglio delle prime tre in classifica ma in generale meglio di tutte le altre concorrenti del girone B di serie C. L’Arezzo andanto in vacanza ha chiuso l’anno solare con tre vittorie di fila. Tre successi che Troise non aveva mai fatto registrare insieme ai suoi ragazzi nel corso della stagione. Una marcia che ha permesso ovviamente di restare in alto e accorciare anche sul terzetto di testa che vanta 41 punti contro i 35 del formazione amaranto. Un motivo in più per aspettarsi a gennaio una ripresa con lo stesso piglio fin dal primo impegno contro la Vis Pesaro in casa.