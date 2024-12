Nuova brusca frenata per la Pontremolese. La San Marco non riesce a vincere in casa

URBINO TACCOLA

1

PONTREMOLESE

0

URBINO TACCOLA: Malasoma, Petri, Romeo, Marinari, Bellagamba, Aliotta, Zaccagnini, Fabbrini, Cosi, Langella (85’ Risolo), M.Santini (54’ Campera). A disp. Nigro, Castellacci, Ferrera, Taglioli, Cei, Antoni, Graziani. All. Polzella.

LUNIGIANA PONTREMOLESE: A.Santini, Franzoni, Miceli, Scaldarella (66’ Aliboni), Filippi, Vannucci, Gazzoli (72’ Verona), Grasselli, Ceciarini, Baudi, Vicari (52’ Di Santo). A disp. Cacchioli, Rouiched, Pezzoni, Mancini, Mathibedi, D’Antongiovanni. All. Verdi.

Arbitro: Puterio di Piombino (Mangini di Livorno e Cammilli di Prato).

Marcatori: 52’ Marinari.

Note: ammoniti Zaccagnini, Malasoma (UT); Grasselli (P).

ULIVETO TERME – Si interrompe la striscia positiva della Pontremolese, che alla vigilia confidava in qualcosa di meglio, dopo 3 vittorie di fila. Pronto riscatto invece per l’Urbino Taccola. Dopo il ko interno col Firenze Ovest, il tecnico Polzella cambia ben 5 uomini: Petri, Romeo, Bellagamba, Cosi e Santini dentro dal primo minuto; in extremis il forfait di Castellacci, rimpiazzato da Langella. Santini tra i pali, Scaldarella al posto dello squalificato Cucurnia e Ceciarini in avanti le novità per mister Verdi. Nel primo tempo un’occasione per parte, entrambe originate da angoli. Al 17’ Filippi chiama Malasoma alla respinta; al 20’ è Petri a sfiorare la traversa di testa. Nella ripresa al 52’ ecco l’azione decisiva: Marinari è abile a raccogliere lo scarico di Cosi e a battere Santini. Non ci stanno gli ospiti. Al 76’ un bell’intervento di Malasoma nega il pareggio a Franzoni. Nel finale ci prova Baudi, senza fortuna. E il risultato non cambia più.