Nuova Real Metauro-Atletico Mondolfo: sfida cruciale in Prima categoria

In Prima categoria oggi e domani si scende in campo per la quartultima giornata e tra tanti incontri probanti, spicca il match tra Nuova Real Metauro-Atletico Mondolfo. Sei gli anticipi odierni, questo il programma.

Nuova Real Metauro-Atletico Mondolfo 1952. Ovvero la prima in classifica (in coabitazione con il San Costanzo) contro la seconda. "Gara difficile per entrambe – osserva il diesse della Nuova Real Metauro Andrea Berloni – chi riuscirà a prevalere avrà messo un importante tassello per un posto finale di rilievo, comunque dopo questa gara rimarranno in palio altri 9 punti per un finale tutto da giocare". Si gioca al Comunale di Calcinelli alle ore 16.

Csi Delfino-San Costanzo. Gara per opposti obiettivi, sicuramente da seguire e con in campo valori certi da una parte e dall’altra. Qui si gioca alle ore 14,30.

Queste le altre partite che si ancitipano oggi: Falco Acqualagna-Tavernelle (ore 16). Osteria Nuova-Tavernelle (ore 16). Real Altofoglia- Pantano calcio (ore 16). Viridissima Apecchio-Peglio. Locali per riagguantare i playout, ospiti per la conferma nei playoff.

Domani pomeriggio si giocano le altre due partite della giornata: Audax Calcio Piobbico-Muraglia (ore 16) e Avis Montecalvo- Maior (ore 16).

In Seconda categoria per quanto riguarda il girone A oggi sono in programma 6 anticipi. Ca Gallo-Pole Calcio (ore 16); Durantina Santa cecilia-Santangiolese (16); Frontonese-Carpegna (16); Montelabbate-Casinina Calcio (ore 14,30); Olimpia Macerata Feltria-Vis Canavaccio (ore 15); Valfoglia Tavoleto-Avis Sassocorvaro (16).

Le gare di domani: Vadese Calcio-Cantiano Calcio (ore 15); Vigor San Sisto-Piandimeleto (16) Il derby, molto sentito, si gioca al campo sportivo di Caprazzino (Sassocorvaro).

Nel girone B invece si anticipa oggi l’intera giornata, questo il programma: Arzilla-Gradara Calcio (ore 14,30); Cuccurano-Ies S.Veneranda (16); Marottese Arcobaleno-Isola di Fano (14,30); Piandirose-Hellas Pesaro (16); Pontesasso-Vf Adriatico (16); Real Mombaroccio-Atletico River Urbinelli (ore 18); Fortuna Fano-Marotta Maroso Mondolfo (16); Villa Ceccolini Calcio-Della Rovere Calcio (16).

am. pi.