Nuovo colpo di mercato dell’Atlante. Preso il portiere Marc Norbert Solosi

L’Atlante annuncia un nuovo arrivo, ovvero l’ingaggio di Marc Norbert Solosi: portiere rumeno di 30 anni, che, dopo aver salutato il Real Dem, si unisce così alla compagine grossetana, nuova tappa di una carriera che ha visto Solosi militare soprattutto in Lombardia, tra Saint Pagnano, Milano, Mantova e Lecco. Si tratta dell’ultimo botto di fine anno della società biancorossa.

"È con grande piacere che vogliamo annunciare l’ingaggio di Marc Solosi come nuovo portiere dell’Atlante Grosseto – dice la società –. Un portiere di grande esperienza e carisma, che sarà sicuramente di aiuto alla squadra nel raggiungere gli obiettivi stagionali. Un ringraziamento speciale a Lg Procure, nella figura dell’avvocato Giuseppe Lofrano, per l’esito positivo della trattativa".

Solosi in carriera ha vestito alcune delle maglie più importanti del futsal lombardo, transitando per Mantova (con una stagione trascorsa in serie A), Lecco e Milano. Nelle ultime stagioni ha vestito anche le maglie di Modena, Canosa e Real Dem.