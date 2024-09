Obiettivo: dare continuità ai risultati. Aquila: "A Fabriano un Matelica motivato»

Il Matelica disputa oggi alle 15.30 allo stadio "Mirco Aghetoni" il derby contro i cugini del Fabriano Cerreto, un avversario già affrontato in Coppa Italia e contro il quale giocherà di nuovo mercoledì - in casa - nel match di ritorno, forte del successo in gara1 (0-1, gol di capitan Iori su rigore). Quella odierna è la prima trasferta stagionale per i ragazzi di Giuseppe Santoni. La distanza chilometrica è minima, ma la sfida è particolarmente sentita nell’entroterra. Ne parliamo con il vice capitano dei matelicesi, Daniele Aquila (nella foto), alla terza stagione alla corte della presidentessa Sabrina Orlandi. Lui, in questa circostanza, è anche un ex di turno, avendo militato in Eccellenza per due campionati di fila con la maglia del Fabriano Cerreto, proprio prima di trasferirsi al Matelica.

Aquila, siete partiti col piede giusto: quanto è stato importante?

"Quella con l’Osimana è stata una vittoria molto importante, considerando anche il valore dell’avversario. Ma l’abbiamo già messa in archivio, dopo aver fatto tesoro delle cose buone messe in campo. Abbiamo così lavorato al massimo in vista del derby di Fabriano".

Nel giro di quattro giorni giocherete due volte contro questo avversario...

"Si tratta di un derby ed è una sfida molto sentita da tutto l’ambiente. Questo ci sprona a dare tutto per portare a casa un risultato positivo".

Quale idea si è fatto, dopo la prima giornata, di questo campionato d’Eccellenza?

"È molto difficile rispondere dopo una sola giornata di cartello. Quello che è certo è che ci sono sicuramente alcune squadre che hanno qualcosa in più rispetto alle altre. Ma sappiamo bene che all’inizio di ogni stagione se ne dicono tante di parole, poi però sono i fatti a contare realmente. E i cavalli buoni si vedono sempre all’arrivo".