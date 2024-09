Obiettivo Livorno. Derby con tanti assenti

Nelle otto uscite in questa fase di preparazione mister Malotti (nella foto) ha mandato in campo otto schieramenti diversi: causa principale il numero di infortuni che ha bloccato diversi giocatori biancorossi. Quale sarà la formazione che il tecnico fiorentino manderà in campo sabato sera (inizio alle 21) nella trasferta di Livorno per la gara di Coppa Italia? E quale sarà, ma questa ci sembra una pura formalità, il modulo che verrà adottato? In questo cammino di avvicinamento al torneo (ricordiamo che il campionato rimane l’unico obiettivo della stagione per la società del patron Giovanni Lamioni) i biancorossi, come era logico che accadesse, non hanno brillato proprio perché il calcio d’agosto, soprattutto a questi livelli, lascia il tempo che trova.

Sabato, dunque, ritorna il derby con il Livorno di mister Indiani: un "apericampionato" davvero non male. Intanto prosegue la campagna abbonamenti 2024/2025, denominata "Per queste emozioni", che terminerà alle 13 di domenica 8 settembre (giorno della prima partita stagionale del grifone): oltre questo termine non sarà più possibile sottoscrivere l’abbonamento per la stagione corrente. Si ricorda inoltre che è possibile acquistare il titolo online o presso tutti i punti vendita autorizzati Ciaotickets: Centro sportivo di Roselle,Tabaccheria Stolzi, Edicola La Vasca, Tabaccheria 59. Per info: 376-1889651.