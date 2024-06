Obiettivo ripescaggio in serie D: il nodo Lungobisenzio è sciolto. Zenith, il Prato dice sì. Lo stadio è disponibile

La Zenith Prato ha ottenuto la disponibilità del Lungobisenzio dal Prato, che gestisce l’impianto. Un altro passo in avanti per poter presentare regolarmente la domanda di ripescaggio e continuare a sperare di essere ammessi al prossimo campionato di serie D. Martedì pomeriggio i due presidenti, Carmine Valentini e Stefano Commini, si sono incontrati e i vertici bluamaranto sono usciti dall’appuntamento con il documento firmato necessario. Del resto lo stesso Commini, in una conferenza indetta nel primo pomeriggio per altre questioni, aveva specificato: "Il campo è un bene pubblico che deve essere messo a disposizione dell’altra società cittadina che in questo momento potrebbe giocare in serie D e mi fa piacere visto che condividerò spese, oneri e onori dell’ipianto con un’altra realtà", specificando però poi che i tabellari previsti dalla convenzione andranno forse aggiornati e che il tema vero da discutere col comune riguarderà la manutenzione del manto erboso, che ovviamente non avrà possibilità di riposare se verrà impiegato da due società diverse in weekend alternati.

L’accordo economico fra le due società andrà certo trovato successivamente, solo nel caso in cui, come ci si augura, la Zenith Prato venga effettivamente ripescata. Giovedì prossimo, intanto, una delegazione della società di via del Purgatorio andrà a Roma a portare tutti gli incartamenti al dipartimento interregionale, sperando nel frattempo di aver visto uscire anche la graduatoria ufficiale di merito per i ripescaggi, dove dovrebbe comunque essere (se i calcoli fatti sono corretti) nelle primissime posizioni. Nel frattempo il vice presidente Cammelli e il ds Magni si stanno muovendo, fra conferme e sondaggi per i nuovi acquisti, per allestire la rosa della prossima stagione. Confermato praticamente in toto tutto lo staff tecnico, assieme con Simone Settesoldi, allenatore protagonista insieme al gruppo squadra della cavalcata trionfale fino alla finale delle fasi nazionali dei play off, poi persa nel doppio confronto col Castelfidardo.

L. M.