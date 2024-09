Occhio al derby delle Valli

Dopo l’antipasto della prima giornata di Coppa Italia, domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle 17, prende il via il campionato di Eccellenza 2024-25. Gambettola e Mezzolara, sulla carta, sono le squadre da battere. La pattuglia ravennate propone Reno e Russi nel ruolo di outsider; Sanpaimola e Massa Lombarda per una stagione da vivere in serenità; le matricole Faenza e Solarolo pronte per sorprendere. Reno-Sant’Agostino. Si inizia subito col derby delle Valli. La squadra di mister Orecchia punta ad una salvezza tranquilla, ma il desiderio è quello di condurre un campionato d’avanguardia come quello dello scorso anno, chiuso al 7° posto dopo aver veleggiato per buona parte della stagione in zona playoff. Perse due colonne come Federico Innocenti e capitan Francisconi, oltre a Tabanelli sceso in Seconda categoria con Innocenti, sono rimasti il regista De Rose e il bomber Filippi. Occhi puntati su Fogli, attaccante, classe 2000, dal Medicina.

Medicina-Russi. Il ritorno di fiamma di mister Farneti, che ha ripreso la panchina dopo la parentesi di Rossi e Biagi, ha ridato entusiasmo. Del resto, l’ex regista arancione degli anni 80 è una garanzia per queste categorie, e ha puntato su geometrie consolidate, ovvero sulle conferme, fra gli altri, di Sarini, Cobrescu, Crispino, Manara, Guarino, Saporetti e Salomone.

Cava Ronco-Sanpaimola. C’è subito un osso duro per la formazione di San Patrizio, che – all’8° campionato consecutivo in Eccellenza – ha scelto il debuttante Camanzi per la panchina. Nonostante il pesante ko di Coppa, 4-1 contro il Gambettola, il reparto arretrato ha nel portiere Palermo una buona certificazione di qualità.

Massa Lombarda-Castenaso. Il pareggio interno 2-2 (da 2-0) contro il Solarolo, ha già permesso alla formazione di Bamonte – Lusa, Maretti, Hysa, Battiloro e Grazhdani i big – di capire che aria tirerà nel corso della stagione.

Gambettola-Faenza. Dopo 5 anni in Promozione, i manfredi tornano in una dimensione più consona al proprio blasone. La squadra affidata a Cavina, promette cose interessanti, ma l’avversario è subito tostissimo. Oltre al regista Gadda jr, sono sufficienti i 3 nomi della campagna acquisti per capirlo: il difensore De Queiroz, dalla Victor San Marino di serie D; l’esterno Bonandi dal Forlì; e l’attaccante Peluso. Vis

Novafeltria-Solarolo. Per la matricola biancorossa è un debutto storico quello di domani nel massimo campionato regionale. Dalla ‘esotica’ Pol. Wostok, che nel 1967 disputò il primo campionato di Terza categoria, sono passati 57 anni. Il confermato tecnico Assirelli, dopo aver rimontato in Coppa il Massa Lombarda (2-2), punta sul telaio della promozione, affidandosi alla vena realizzativa di Sona (14 reti lo scorso anno).