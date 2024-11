Offende l’arbitro e spintona un avversario. Dieci mesi di stop per dirigente del San Quirico

Dieci mesi di squalifica e stagione finita per un dirigente del San Quirico 1969 (Seconda categoria) che rientrerà a settembre 2025. Il giudice sportivo territoriale regionale ha usato il pugno di ferro su Antonio Dominici, assistente dell’arbitro della formazione giallorossa di Seconda categoria, reo di aver pesantemente offeso l’arbitro e di aver spinto un giocatore avversario facendolo cadere a terra. Domenica infatti il dirigente è stato espulso dall’arbitro ed ha avuto una forte reazione che lo costringerà a stare lontano dai campi fino al 15 settembre 2025. "Allontanato per aver rivolto al direttore di gara critica irrispettosa – si legge nel comunicato ufficiale della Figc Toscana – dopo la notifica assumeva grave contegno aggressivo costringendo un calciatore della propria squadra ad intervenire per farlo desistere. Allontanandosi dava una spinta ad un calciatore avversario facendolo cadere a terra". Squalificato fino al 26 gennaio per il dirigente Alfio Feri (Virtus Amiata) anch’esso assistente dell’arbitro "Per contegno offensivo verso il direttore di gara". Sempre in Seconda categoria ha rimediato 5 giornate di squalifica Jacopo Sorini (Castell’Azzara) "Espulso per aver offeso il direttore di gara, dopo la notifica reitera il contegno offensivo".