Oggi a bastia la finale contro il cannara. Sansepolcro puoi fare la storia. Armillei vuole alzare la Coppa

"Tutti a Bastia". È la parola d’ordine della tifoseria del Sansepolcro in partenza verso Bastia con auto e pullman, con la speranza di portare a casa un trofeo ancora mancante: quello della fase regionale umbra della Coppa Italia di Eccellenza, da conquistare nell’odierna sfida secca delle 13.30 allo stadio Carlo Degli Esposti di Bastia. L’ostacolo da superare si chiama Cannara, altra formazione che, come quella bianconera, sta giocando la stagione sui due tavoli della Coppa e del campionato.

Antonio Armillei, tecnico del Sansepolcro, è a suo modo il personaggio centrale, avendo allenato il Cannara (con il quale ha vinto la Promozione per poi tornarvi in D) e alzato al cielo la coppa nel 2019, quando con il Foligno riuscì a realizzare la trionfale accoppiata. "Magari si ripetesse anche quest’anno – commenta lo stesso Armillei – perché all’obiettivo in palio a Bastia teniamo fin dall’estate. Siamo arrivati in finale, ora dobbiamo completare l’opera. Sarà dura per noi ma anche per loro e siccome a decidere la gara potrebbero essere i singoli episodi, dobbiamo fare in modo di trovarli noi".

Mancherà lo squalificato bomber Valori e non è poco. Nel 4-3-3 potrebbero quindi esserci novità. "Tolto Valori, il resto del gruppo è a disposizione per intero, quindi di soluzioni ne ho più di una, non dimenticando che occorre mettere in preventivo anche l’eventuale allungamento a 120 minuti, qualora i regolamentari finissero in parità". È chiaro pertanto che, se non bastassero nemmeno i supplementari, saranno i rigori ad assegnare il titolo.

Piccola curiosità finale: l’arbitro designato, Marco Apuzzo di Terni, è lo stesso che ha diretto Sansepolcro-Cannara in campionato lo scorso 15 settembre, quando Valori decise la sfida con un colpo di testa all’ultimo tuffo.

Claudio Roselli