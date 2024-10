Oggi a Osimo. Manisera: "Montefano, fatti valere con il gioco»

"Servirà l’atteggiamento giusto per dare continuità a quanto stiamo costruendo". Luca Manisera, allenatore del Montefano, parla del match di oggi a Osimo. " Insettimana – aggiunge – ho visto cose estremamente positive. Dovremo andare in campo con l’atteggiamento mostrato nella partita contro i Portuali Dorica, occorre mettere sul piatto della bilancia convinzione, stiamo lavorando sodo, stiamo crescendo in idee e, indipendentemente da chi giocherà, occorrerà lo spirito giusto per dimostrare a chi ci sta vicino che la squadra è attaccata ai colori del paese". La strada imboccata nella preparazione deve essere percorsa fino in fondo per aprire un nuovo capitolo del Montefano dopo le ultime positive stagioni e dopo il rinnovamento. "Dobbiamo dare continuità a quanto facciamo in settimana, avere coraggio di giocare anche nelle difficoltà per acquisire l’identità per la quale la società mi ha scelto in estate, cioè provare a giocare su ogni campo con l’atteggiamento di chi vuole farsi valere attraverso il gioco. Stiamo lavorando per accrescere in sicurezza, i ragazzi hanno le qualità e le doti tecniche, noto che i giocatori stanno credendo sempre più in loro stessi".

L’Osimana vorrà fare valere il fattore campo per rifarsi dalla sconfitta di sette giorni fa in casa del Fabriano Cerreto. "Hanno elementi di esperienza, che hanno giocato anche in categorie superiori. Dovremo essere bravi a contrastarli con le nostre capacità. Rischiamo di soccombere se dovessimo mettere la partita sul piano atletico vista la loro fisicità, invece – si raccomanda Manisera – dovremo essere abili a sviluppare altri aspetti mettendoci il giusto agonismo". Il centrocampista Sindic non sarà disponibile, il neo arrivato Manzuillo potrebbe tornare utile nel corso del match.