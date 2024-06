Oggi a Recanati alle 18 la partita sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e su VivoAzzurro Tv. Under 15 amaranto all’assalto dello scudetto. Giornata storica: è finale con la Pro Sesto

AREZZO

L’under 15 dell’Arezzo va all’assalto dello scudetto. Questo pomeriggio (ore 18) gli amaranto di Peter Peruzzi affronteranno allo stadio Tubaldi di Recanati la Pro Sesto nella finale tricolore di categoria. Si annuncia una sfida molto intensa ed equilibrata che mette di fronte le due formazioni migliori a livello italiano in questa stagione. Entrambe hanno vinto i rispettivi gironi e poi hanno effettuato un percorso importante nei playoff superando ad uno ad uno tutti gli avversari fino a raggiungere l’atto finale.

L’Arezzo ha battuto negli ottavi il Giugliano, nei quarti il Pescara e in semifinale la Virtus Francavilla. Per i giovanissimi del cavallino rampante servirà una prestazione perfetta contro i lombardi che sono la squadra che ha totalizzato più punti nella regular season e che anche negli scontri ad eliminazione diretta ha dimostrato tutta la propria potenzialità.

Sarà anche un bel confronto tra i due reparti offensivi. Nella Pro Sesto occhio ai vari Mazzola e Ponzo, già decisivi nella semifinale contro la Pergolettese, l’Arezzo dovrà, invece, essere trascinato dal suo bomber Farnese rimasto a secco nella doppia sfida contro la Virtus Francavilla, ma voglioso di tornare a segnare gol pesanti proprio nell’occasione più importante.

Non solo lui, ma anche Postiglione, capitan Lobasso, Sponza posso risultare determinanti. Al di là dei singoli, la differenza potrà farla la forza e la compattezza del gruppo dimostrata in tutta questa stagione. "Siamo determinati, convinti, ce la vogliamo gustare fino in fondo questa finale. È il suggello ad un percorso unico – spiega alla vigilia il tecnico Peruzzi – a Recanati abbiamo giocato la nostra prima partita da professionisti e nello stesso stadio possiamo regalarci lo scudetto. La squadra è serena, i ragazzi l’hanno preparata bene. Siamo consapevoli – prosegue Peruzzi – che affrontiamo un avversario di valore, ma anche noi lo siamo. Abbiamo dimostrato entrambe di essere le migliori e sono sicuro che in campo verrà fuori una bella partita". Poi la chiosa molto pragmatica. "Cosa dovremo fare per vincere? Segnare un gol più degli altri. Non ci sono tanti altri discorsi". Per quanto concerne il regolamento della finale, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si disputeranno due supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

La partita tra Arezzo e Pro Sesto sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e su VivoAzzurro Tv.

Andrea Lorentini