Oggi ai Marmi (ore 18,30). Carrarese da ridisegnare dalla cintola in giù per il match col Rimini

Cerca la sua 19ª vittoria stagionale la Carrarese quest’oggi allo stadio dei Marmi (inizio gara ore 18,30), forte anche di un fattore campo che le garantisce in questo senso una grandissima incidenza. Gli azzurri tra le mura amiche sin qui hanno vinto, infatti, ben 14 delle 17 gare disputate. Contro il Rimini il tecnico Antonio Calabro avrà qualche problemino di formazione viste le diverse defezioni in rosa. E’ squalificato per un turno capitan Della Latta mentre per infortunio sono indisponibili Schiavi, Coppolaro e Cerretelli. Dietro la coperta è un po’ corta. Come eventuale alternativa ai tre difensori titolari c’è solo il giovane Di Matteo o meno che all’occorrenza non venga “adattato“ nella retroguardia un elemento che gioca abitualmente in un ruolo diverso.

Anche la mediana è ridotta all’osso. Ci sono soltanto Capezzi e Zuelli abili per il centrocampo a due. Per questo il mister di Melendugno potrebbe ritornare a tre inserendo come mezzala Palmieri con lo stesso assetto in pratica che gli ha permesso di battere il Perugia nel finale dell’ultima gara interna. Insomma, se nel passato recente la Carrarese ha dovuto affrontare un periodo di penuria in attacco adesso la situazione si è ribaltata.

Le ristrettezze sono negli altri reparti mentre davanti la batteria è al completo. C’è l’imbarazzo della scelta anche sugli esterni dove è rientrato pienamente nei ranghi Belloni che si è allenato con regolarità per tutta la settimana. Il mancino massese e Grassini rappresentano delle valide alternative a Cicconi e Zuelli, in vantaggio per un posto da titolare. Davanti occhio a Morosini le cui quotazioni sono salite dopo il rientro con gol di domenica a Recanati. Più facile, però, Calabro lo utilizzi ancora a gara in corso facendo partire dal primo minuto i soliti Finotto, Panico e Capello.